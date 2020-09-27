Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26

27 сентября, 17:49

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Курсант уже общался со следователями ГБР

Курсант Вячеслав Золочевский смог выжить в катастрофе Ан-26 под Чугуевом благодаря тому, что его прикрыло обломком самолета. Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал журналистам.

Реклама

По словам чиновника, Золочевский уже частично рассказывает, как все происходило, и пообщался со следователями ГБР.

"Дополнительно (Вячеслав) сообщил, что он находился в некой "капсуле" – его прикрыло частью самолета, и огонь до него не добрался. Он пришел в себя и покинул пылающую часть самолета", – рассказал Кучер.

Напомним, накануне, во время общения с президентом курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и курсант бросился его тушить.

В тренде
Перед крушением Ан-26 совершил пять успешных вылетов за день

Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с отцом Золочевского. Оказалось, что старший авиатор трижды попадал в авиакатастрофы.

Реклама

Также накануне мать Золочевского пообщалась с президентом:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

катастрофа курсанты авиакатастрофа Ан-26 падение самолета
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздникFun
В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом
В Сети появились первые фото погибших курсантов под ЧугуевомУкраина
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)Украина
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсеУкраина
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под ХарьковомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять