Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26

Курсант Вячеслав Золочевский смог выжить в катастрофе Ан-26 под Чугуевом благодаря тому, что его прикрыло обломком самолета. Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал журналистам.
По словам чиновника, Золочевский уже частично рассказывает, как все происходило, и пообщался со следователями ГБР.
"Дополнительно (Вячеслав) сообщил, что он находился в некой "капсуле" – его прикрыло частью самолета, и огонь до него не добрался. Он пришел в себя и покинул пылающую часть самолета", – рассказал Кучер.
Напомним, накануне, во время общения с президентом курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и курсант бросился его тушить.
Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с отцом Золочевского. Оказалось, что старший авиатор трижды попадал в авиакатастрофы.
Также накануне мать Золочевского пообщалась с президентом:
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