Прикрываются госучреждениями: киберполиция предупредила о массированой атаке хакеров

Киберполиция заявила о массированной атаке хакеров, которые рассылают на электронные ящики компаний и частных лиц письма якобы от имени государственных учреждений с вредоносным вложением.

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Об этом сообщила пресс-служба киберподразделения Нацполиции.

Рассылаемые таким образом приложения, устанавливают на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляют документы на подконтрольные злоумышленникам серверы.

В киберполиции уточнили, что в упомнутых письмах хакеров часто встречаются фразы: "Вы не заплатили налоги. Детали в файле...", "На вас заведено уголовное дело. Детали в приложении..." и инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма.

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"Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников", – говорится в сообщении полиции.

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В киберполиции также сообщили о фактах распространения вредоносных писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управление патрульной полиции Киева – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Как защититься

В киберполиции также дали советы, как уберечься от вредоносных писем.

Не загружайте из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов по электронной почте.

Воздержитесь от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если знакомый автор изменил язык общения, тема письма нетипична для него или в сообщении просят перейти по подозрительным ссылкам или открыть подозрительные файлы.

Ограничьте возможность запуска исполняемых файлов.

Периодически осуществляйте проверку системы антивирусом и обновляйте базы сигнатур.

Используйте лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение.

Регулярно осуществляйте резервное копирование важных файлов.

Как можно чаще обновляйте пароли доступа к важным систем и используйте двухфакторную аутентификацию.

Напомним,в апреле неизвестные взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области и разместили на них ложную информацию.

Мы также писали, что российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в рамках массовых кибератак в прошлом году.