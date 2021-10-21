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Приложение "Вдома" обновилось: какие теперь действуют правила для украинцев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 17:44
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Кабмин внес изменения в порядок отслеживания самоизоляции людей, которые приехали из-за границы
Приложение "Вдома" внесло изменения для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Приложение "Вдома" внесло изменения для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Приложение "Вдома" меняет свое предназначение. Теперь оно не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Какие изменения появились в приложении "Вдома"?

Украинцы, которые возвращаются из-за границы, и иностранцы, прибывающие в нашу страну, и не имеющие сертификата о вакцинации, обязаны показать работнику пограничной службы активированное приложение "Вдома".

Иначе – украинцев отправлять на 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде на территорию Украины.

Для регистрации в приложении "Вдома" или на официальном портале нужно указать следующие данные:

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  • фамилия, имя, отчество
  • серия и/или номер паспорта
  • место самоизоляции
  • средства связи (номер телефона)

В течение 72 часов к вышеуказанным данным должны подтянуться результат ПЦР или теста на антиген.

Если любой из тестов покажет отрицательный результат, приложение "Вдома" можно будет удалять. В случае же положительного результата следует действовать по разработанным рекомендациям, то есть – позвонить своему семейному врачу.

Что будет, если тест на коронавирус не сдали?

Если вы не сдали тест после пересечения границы, то через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.

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