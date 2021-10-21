Приложение "Вдома" обновилось: какие теперь действуют правила для украинцев

Приложение "Вдома" меняет свое предназначение. Теперь оно не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Какие изменения появились в приложении "Вдома"?
Украинцы, которые возвращаются из-за границы, и иностранцы, прибывающие в нашу страну, и не имеющие сертификата о вакцинации, обязаны показать работнику пограничной службы активированное приложение "Вдома".
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Иначе – украинцев отправлять на 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде на территорию Украины.
Для регистрации в приложении "Вдома" или на официальном портале нужно указать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество
- серия и/или номер паспорта
- место самоизоляции
- средства связи (номер телефона)
В течение 72 часов к вышеуказанным данным должны подтянуться результат ПЦР или теста на антиген.
Если любой из тестов покажет отрицательный результат, приложение "Вдома" можно будет удалять. В случае же положительного результата следует действовать по разработанным рекомендациям, то есть – позвонить своему семейному врачу.
Что будет, если тест на коронавирус не сдали?
Если вы не сдали тест после пересечения границы, то через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.