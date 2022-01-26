"Это уже давно признано". Украинский сайт оскандалился из-за "российского" Крыма

Образовательный портал попал в скандал, изобразив украинскую карту без Крыма – в колл-центре заявили, что сделали это осознанно

Украинский сайт показал карту Украины без Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вспыхнул новый скандал из-за изображения Украины без временно оккупированного Крыма. Только в этот раз ошибка на карте была осознанной – сайт для репетиторских услуг repetitors.info "оторвал" Крым от Украины, назвав это "принципиальной позицией".

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

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"Всякое бывает, иногда криворукие дизайнеры могут удивить. Иногда это ошибка или невнимательность. Но не в этот раз", – написал Стерненко.

Активист рассказал, что в компании подтвердили, что знают об ошибке на карте и заявили, что изобразили Украину без полуострова специально.

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"Крым сейчас в составе России, поэтому он и отображается (не в составе Украины, – Ред.). Это уже давно признано, с 14-го года, они объявили свой "суверенитет", - сказала русскоговорящая оператор.

Не первый скандал

За последний год это не первый случай, когда Крым "отрывают" от Украины на картах: