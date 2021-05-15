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Принимать ли препараты, разжижающие кровь, перед COVID-вакцинацией? Ответили в Минздраве

15 мая, 23:01

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам иммунолога, подобные лекарства не только не принесут пользы, но и могут навредить из-за ряда побочных эффектов

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заверил, что принимать препараты, разжижающие кровь, перед или после вакцинации против COVID-19 не нужно.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам специалиста, подобные лекарства не только не принесут пользы, но и могут навредить из-за ряда побочных эффектов.

"Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации... И наоборот — "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить", — заявил Лапий.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В то же время врач отметил, что если человек принимал такие препараты из-за своей сопутствующей патологии, ему следует продолжать их принимать, несмотря на вакцинацию.

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Как сообщалось ранее, антибиотики на коронавирус не действуют. Однако украинцы все чаще сами себе назначают антибиотики и принимают их. Почему нельзя лечить ковид такими препаратами и к чему приводит неконтролируемое употребление антибактериальных средств – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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