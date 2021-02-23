Принуждать никого не будут: Зеленский дал Минздраву совет по вакцинации

Людей нужно подробно проинформировать о качестве препарата, говорит президент

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

Ляшко рассказал, что 22 февраля в Украине зарегистрировали две вакцины от COVID-19 – препараты Pfizer/BioNTech и Covishield, и отметил, что первая партия вакцины Covishield (500 тыс. доз) уже прибыла в Украину. Препарат из Международного аэропорта "Борисполь" доставили на склад "Укрпромснаб", и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

Заместитель министра отметил, что вакцина Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca. Прививка препаратом проводится в два этапа. А президент акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть.

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Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и т. д.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", – подчеркнул Зеленский.

Главный санитарный доктор напомнил, что на втором этапе предусмотрена вакцинация военных. А Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий.

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