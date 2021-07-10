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Припечет не на шутку: в Украину пришел антициклон Cornelieke

10 июля 2021 13:00

Светлана Москаленко , Дарья Мельник

Медики советуют в такую погоду не уходить далеко от кондиционера и банально сидеть дома, если есть такая возможность

Жара в Украине. Коллаж Сегодня

Жара в Украине. Коллаж Сегодня

С сегодняшнего дня в Украину пришел новый антициклон Cornelieke со своими 34 градусами жары. Будет не только жарко, но и сухо. Как сообщают новости "Сегодня", только на западе синоптики обещают дожди с грозами.

Готовимся к рекордным показателям на термометрах

Синоптики обещают, что с понедельника температура воздуха достигнет рекордов.

"Температурные показатели ночью будут составлять 18-22 градуса, в дневные часы – 28-33, местами может даже до 35 пригревать. С понедельника показатели будут оставаться высокими. В течение следующей недели жара сохранится в Украине. И даже в конце следующей недели может еще на 1-2 градуса усилиться", – комментирует синоптик Украинского Гидрометцентра Александра Хала.

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От жары нам страдать всю следующую неделю. И только 18-19 июля может стать немного свежее. Сначала – только на западе.

/ Фото: Сегодня

Как спастись от жары

Медики советуют в такую погоду не уходить далеко от кондиционера и банально сидеть дома, если есть такая возможность. Если же идти куда-то же придется:

  • одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;
  • одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;
  • любые активности, например, занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;
  • пить нужно столько, сколько требует организм;
  • отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

Страдает не только Украина

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От жары в данный момент страдаем не только мы. Печет Европу. Аномальные показатели также фиксируют в Северной Америке. В Канаде температура поднялась почти до 50 градусов. В Кувейте температура держится в пределах 50 градусов, а во вторник поднялась до 73-х. Под палящим солнцем плавились автомобили и светофоры.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода на весь июль – синоптики обещают тропическую жару, то есть сильную влажность и высокие температуры.

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