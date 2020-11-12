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Притула попал в скандал из-за антисемитских высказываний в прямом эфире

12 ноября, 16:13

Виталий Семченко Виталий Семченко

Случай произошел в эфире его радио-программы

Телеведущего и экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулу обвинили в антисемитизме.

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С таким заявлением выступили представители Объединенной еврейской общины Украины.

Речь идет о случае, произошедшем в эфире программы на радио "НВ". В студию позвонил житель Краматорска, который представился Романом. Мужчина назвал празднование еврейского нового года в Умани – "шабашем", а цадика Нахмана (основателя брацлавского хасидизма) – "нациком хацманом".

В ОЕОУ выразили возмущение в связи с поведением Притулы, который, как отмечается, не сообщил слушателям о недопустимости подобных высказываний.

"Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоброт, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "повністю розділяє його емоційне обурення" и "страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм", – сказано в заявлении ОЕОУ.

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Отмечается, что комиссия по журналистской этике уже публично осудила радио "НВ" и журналиста.

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Кроме того, представители еврейской организации обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Краматорска по ст. 161 УК Украины – разжигание межнациональной розни.

"Надеемся, что Радио НВ будет сотрудничать с полицией и предоставит ей все необходимые данные для идентификации позвонившего", – добавили в организации.

Напомним, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

Также мы писали, что Израиль обвинил Украину в антисемитизме в связи с почтением памяти Степана Бандеры в Киеве и Львове.

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евреи антисемитизм Сергей Притула
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