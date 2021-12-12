Притягивают молнии и заманивают в воду. ТОП-3 мистических леса Украины

Украинцы рассказывают, как видели странные существа возле озера в лесу, многие туристы жаловались на самочуствие

В Украине есть три таинственных леса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть несколько лесов, куда ночью и в одиночку лучше не заходить. Некоторые говорят, что в них есть мистические объекты.

"Сегодня" собрали ТОП-3 мистических леса Украины.

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Черный лес

Черный лес находится в Знаменском и Александрийском районах Кировоградской области. Это грабово-дубовый лес общей площадью 3500 га, рядом с ним проходят реки Ингулец и Тясмин. На территории леса есть сфагновое болото площадью 2 га и озеро Берестуватое. Водоем прозвали Черным озером.

Черное озеро посреди леса. Фото "Поход выходного дня"

По рассказам очевидцев, у озера часто происходят странные вещи: слышно непонятный шелест, то вода вдруг начинает шевелиться. Также говорят, что рядом с водой люди теряли контроль и приходили в себя, когда уже были в воде. На одном из берегов озера прямо посреди леса находится бывшая государственная дача. Отдыхающие рассказывали, как ночью там видели существ, очень похожих на русалок.

Каменное село в лесу

Лес в Олеском районе Житомирской области притягивает множество туристов из-за своей особенности – среди деревьев есть так называемое "каменное село". Разбросанные там огромные камни действительно напоминают дома, церковь или школу, а на одном есть даже отпечаток ноги, который называют "следом бога".

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"След бога". Фото: "Укринформ"

Ученые по сей день не могут определить точное происхождение камней. В Сети пишут несколько версий, однако и их опровергают ученые. Например, по одной из версий камни принес ледник, который двигался из Скандинавии. Также пишут, что эти камни являются остатками гор.

Современные исследования базируются другой версии: на этой территории нашли залежи 125 полезных ископаемых. Состав и структура пород в глубине и на поверхности идентична. Это говорит о том, что гранитные валуны – это выходы на поверхность украинского кристаллического щита.

Камни в "селе". Фото: mywed.com

Согласно одной из легенд, в прошлом на этом месте жили богатые люди. Но они однажды не открыли дверь по просьбе бедняков из соседнего села о помощи. На восходе все здания в селе окаменели.

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Также есть история о "Чертовой мельнице". Некоторые камни по форме напоминают огромные жернова. Местные жители говорят, якобы черти в этом месте строили мельницу. Но однажды один нечистых застал рассвет. Черты оставили работу, а жернова до сих пор здесь остались.

Громовище в Житомирской области

Возле села Купище в Житомирской области посреди леса есть очень странное место: оно буквально притягивает молнии. Эту лужайку посреди леса и назвали Громовищем. Местные жители говорят, что во время грозы стоит бежать куда подальше от этого места.

Место, куда зачастую бьют молнии. Фото igotoworld

Также эта часть леса имеет плохую славу. По рассказам, там погибают растения, не растут грибы, а у туристов может резко ухудшиться самочувствие и настроение. Жители села говорят, что иногда там можно увидеть странное мерцание, а вверх поднимается луч света, похожий на прожектор.