В Украине более 5 млн га земель приватизировали бесплатно – Лещенко

Более 5 млн государственных земель сельхозназначения были выведены из госсобственности путем бесплатной приватизации.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"Более 5 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения, государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", – сказал Лещенко.

Также он отметил, что в 2001-2002 году в Украине образовались чиновничьи кланы.

В тренде Мангер и Левин останутся в СИЗО

"Люди, которые получали эту землю, имея доверенности на паспорта, перепродавали эту землю дважды, чтобы был приобретатель", – добавил Лещенко.

Реклама

Напомним, ранее Лещенко заявил, что в Украине хотят выводить на "чистую воду" всех нечистых на руку чиновников с помощью Госгеокадастра, который будет представлен в следующем, 2021 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама