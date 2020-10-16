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В Украине более 5 млн га земель приватизировали бесплатно – Лещенко

16 октября, 22:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам Романа Лещенко, земля перепродавалась дважды

Более 5 млн государственных земель сельхозназначения были выведены из госсобственности путем бесплатной приватизации.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"Более 5 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения, государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", – сказал Лещенко.

Также он отметил, что в 2001-2002 году в Украине образовались чиновничьи кланы.

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"Люди, которые получали эту землю, имея доверенности на паспорта, перепродавали эту землю дважды, чтобы был приобретатель", – добавил Лещенко.

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Напомним, ранее Лещенко заявил, что в Украине хотят выводить на "чистую воду" всех нечистых на руку чиновников с помощью Госгеокадастра, который будет представлен в следующем, 2021 году.

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земля приватизация Украина
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