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Привели к международным стандартам. Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
15 сентября, 15:03
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Срок действия сертификата вычитывается со дня введения последней дозы
Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней. Коллаж: "Сегодня"
Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до 365 дней. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины.

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Согласно постановлению, срок действия международного COVID-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

В то же время международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов (с часа забора материалов для теста). А тот, который формируется на основании информации о выздоровлении от COVID, – 180 дней от даты забора материалов на позитивный тест.

Украинцев поделят на зеленых и желтых

Ранее мы сообщали, что Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19. Первый будет доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, а второй — будет выдаваться после первой дозы.

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Главная разница между сертификатами — срок действия. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификатов будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина, например, на свободное посещение спортзалов и ресторанов.

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот документ можно получить в приложении тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", – написал он.

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