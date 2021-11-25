Прививка от COVID-19: кому нужно обязательно делать

Хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Также есть категории людей, которым обязательно нужно сделать прививку.
Об этом сообщает Коронавирус инфо в Telegram.
Жизненно важно прививаться людям c:
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- бронхиальной астмой;
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- диабетом;
- ВИЧ;
- хроническими болезнями почек;
- пациентам на гемодиализе.
Люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями – также в группе риска, однако перед прививкой следует посоветоваться с врачом.
Лицам с аллергией можно привиться даже в период обострения болезни.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1743;
Винницкая область – 659;
Волынская область – 581;
Днепропетровская область – 674;
Донецкая область – 948;
Житомирская область – 341;
Закарпатская область – 403;
Запорожская область – 906;
Ивано-Франковская область – 525;
Киевская область – 795;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 336;
Львовская область – 511;
Николаевская область – 556;
Одесская область – 491;
Полтавская область – 1060;
Ровенская область – 619;
Сумская область – 324;
Тернопольская область – 275;
Харьковская область – 562;
Херсонская область – 223;
Хмельницкая область – 808;
Черкасская область – 518;
Черновицкая область – 173;
Черниговская область – 132.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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