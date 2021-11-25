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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Прививка от COVID-19: кому нужно обязательно делать

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 ноября, 06:00
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Как оказалось, что даже лицам с аллергией можно привиться даже в период обострения болезни
Кому показана вакцинация
Кому показана вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Также есть категории людей, которым обязательно нужно сделать прививку.

Об этом сообщает Коронавирус инфо в Telegram.

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Жизненно важно прививаться людям c:

  • бронхиальной астмой;
  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • диабетом;
  • ВИЧ;
  • хроническими болезнями почек;
  • пациентам на гемодиализе.

Люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями – также в группе риска, однако перед прививкой следует посоветоваться с врачом.

Лицам с аллергией можно привиться даже в период обострения болезни.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1743;
Винницкая область – 659;
Волынская область – 581;
Днепропетровская область – 674;
Донецкая область – 948;
Житомирская область – 341;
Закарпатская область – 403;
Запорожская область – 906;
Ивано-Франковская область – 525;
Киевская область – 795;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 336;
Львовская область – 511;
Николаевская область – 556;
Одесская область – 491;
Полтавская область – 1060;
Ровенская область – 619;
Сумская область – 324;
Тернопольская область – 275;
Харьковская область – 562;
Херсонская область – 223;
Хмельницкая область – 808;
Черкасская область – 518;
Черновицкая область – 173;
Черниговская область – 132.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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