Прививки от COVID-19 на КПВВ. Литва передаст вакцину украинцам

Глава Минздрава Виктор Ляшко посетил бесплатные пункты прививки, расположенные на территории КПВВ "Станица Луганская"

Литва передаст вакцину Johnson & Johnson для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получит от Литвы вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson. В частности, вакцина будет передана для прививки украинцев на пунктах пропуска.

Об этом во время брифинга на территории КПВВ "Станица Луганская" сказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

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"Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", — сказал министр.

Возможность вакцинации на КПВВ

Глава Минздрава посетил бесплатные пункты COVID-тестирования и прививки, расположенные на территории КПВВ "Станица Луганская". Ляшко заявил, что там есть выбор вакцин, а также достаточно бесплатных быстрых тестов.

"В настоящее время идет модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты", — сказал Ляшко.

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Прививки от COVID-19 для детей

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – отметила чиновник.

В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка нужно обратиться в центр вакцинации. Также с собой необходимо иметь:

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свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;

идентификационный код;

согласие родителя или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

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