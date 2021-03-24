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Прививки от коронавируса получили 137 тысяч украинцев: ситуация по регионам

24 марта, 09:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За последние сутки вакцинировали против COVID-19 более 15 тысяч человек

Вакцину против COVID-19 в Украине получили 15 097 человек за вчерашние сутки, 23 марта. Это на 4193 прививки больше, чем сделали за предыдущие сутки. Всего с начала кампании вакцинации привито 137 026 человек.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 331 131 человек.

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В целом за сутки 23 марта ситуация с вакцинацией в регионах была такой:

  • Винницкая область – 810 прививок;
  • Волынская область – 390 прививок;
  • Днепропетровская область – 1120 прививок;
  • Донецкая область – 50 прививок;
  • Житомирская область – 700 прививок;
  • Закарпатская область – 630 прививок;
  • Запорожская область – 430 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 712 прививки;
  • Киевская область – 890 прививок;
  • Кировоградская область – 400 прививок;
  • Луганская область – 120 прививок;
  • Львовская область – 1055 прививок;
  • г. Киев – 1330 прививок;
  • Николаевская область – 470 прививок;
  • Одесская область – 520 прививок;
  • Полтавская область – 610 прививок;
  • Ровенская область – 530 прививок;
  • Сумская область – 810 прививок;
  • Тернопольская область – 740 прививок;
  • Харьковская область – 520 прививок;
  • Херсонская область – 550 прививок;
  • Хмельницкая область – 240 прививок;
  • Черновицкая область – 190 прививок;
  • Черниговская область – 350 прививок;
  • Черкасская область – 930 прививок.

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против коронавируса. Но уже через две недели Кабмин должен представитьгосударственный механизм возмещения в случае осложнений.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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статистика прививка вакцинация вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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