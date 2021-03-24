Прививки от коронавируса получили 137 тысяч украинцев: ситуация по регионам

За последние сутки вакцинировали против COVID-19 более 15 тысяч человек

Вакцину против COVID-19 в Украине получили 15 097 человек за вчерашние сутки, 23 марта. Это на 4193 прививки больше, чем сделали за предыдущие сутки. Всего с начала кампании вакцинации привито 137 026 человек.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 331 131 человек.

В тренде Счет идет на дни. Скоро украинцев начнут прививать китайской вакциной

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В целом за сутки 23 марта ситуация с вакцинацией в регионах была такой:

Винницкая область – 810 прививок;

Волынская область – 390 прививок;

Днепропетровская область – 1120 прививок;

Донецкая область – 50 прививок;

Житомирская область – 700 прививок;

Закарпатская область – 630 прививок;

Запорожская область – 430 прививок;

Ивано-Франковская область – 712 прививки;

Киевская область – 890 прививок;

Кировоградская область – 400 прививок;

Луганская область – 120 прививок;

Львовская область – 1055 прививок;

г. Киев – 1330 прививок;

Николаевская область – 470 прививок;

Одесская область – 520 прививок;

Полтавская область – 610 прививок;

Ровенская область – 530 прививок;

Сумская область – 810 прививок;

Тернопольская область – 740 прививок;

Харьковская область – 520 прививок;

Херсонская область – 550 прививок;

Хмельницкая область – 240 прививок;

Черновицкая область – 190 прививок;

Черниговская область – 350 прививок;

Черкасская область – 930 прививок.

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против коронавируса. Но уже через две недели Кабмин должен представитьгосударственный механизм возмещения в случае осложнений.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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