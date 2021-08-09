Прививок от COVID-19 хватит на всех. Как в Украине будут наращивать темпы вакцинации

Много жителей маленьких сел все еще не знают, как им получить прививку. Из-за этого областные власти будут лично проверять, как в районах организовали вакцинацию

Власти назвали меры для увеличения темпов вакцинации в Украине. Коллаж "Сегодня"

Украина имеет достаточно вакцин для массовой вакцинации, которая с переходом к пятому этапу стала доступна для всех категорий граждан. Задача местной власти – организовать процесс таким образом, чтобы даже жители малых населенных пунктов имели возможность вакцинироваться.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он посетил центр массовой вакцинации в Черкассах и отметил, что там есть возможность выбора между CoronaVac, Pfizer и Moderna.

"Черкасская область – четвертая по темпам вакцинации среди областей Украины. Здесь сделали более 216 тысяч прививок. Работают 30 центров вакцинации, 95 пунктов прививок и 25 мобильных бригад. Однако темпы нужно наращивать, во всех регионах", – сказал Тимошенко.

Что должны сделать местные власти для массовой вакцинации?

развернуть минимум один крупный центр массовой вакцинации в области;

открыть центры вакцинации в каждом райцентре и городах с населением более 100 тысяч жителей;

организовать бесплатный подвоз к пунктам вакцинации людей, проживающих в меньших населенных пунктах.

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"Многие люди, особенно в малых населенных пунктах, не знают о возможности прививки. Поэтому главам областных администраций поставлена ​​задача проехать по районам и лично проверить, как организован процесс. Знают ли люди, как получить прививку и где ее сделать", – подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что в стране достаточно вакцин и квалифицированных медицинских работников и призвал всех воспользоваться этой возможностью и привиться.

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Как еще будут поощрять людей к вакцинации?

В Украине вводят "плюшки" для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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