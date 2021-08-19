Казни в Афганистане и смена главного копа в Одессе – главные новости СЕГОДНЯ

19 августа в Кривом Роге похоронили мэра города, в Вашингтоне пять часов уговаривали террориста сдаться, а в Афганистане казнили первого начальника полиции

В Кабуле люди захватывают самолеты, в Одесской области глава Нацполиции Олег Бех уходит в отставку / Коллаж "Сегодня"

19 августа Кривой Рог простился со своим мэром Константином Павловым, ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія", а Нацполиция в Одесской области готовилась к смене начальника.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 19 августа 2021 года.

Похороны мэра

Утром в Кривом Роге попрощались с мэром города Константином Павловым, которого 15 августа нашли застреленным на пороге собственного дома. Прощание прошло в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко. На церемонию пришли около 20 тысяч человек – люди выстояли большую очередь, чтобы отдать последние почести градоначальнику.

Фото: 0564.ua

Угроза теракта

Утро в Америке началось с угрозы масштабного теракта. В Вашингтоне неизвестный мужчина подогнал к библиотеке, находящейся рядом с Конгрессом США, грузовик, и заявил, что в нем взрывчатка. Полиция более пяти часа вела с ним переговоры, его требования пока неизвестны. Ближе к полудню "террорист" сдался.

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Как сообщает CNN, в социальных сетях злоумышленник транслировал свою акцию в прямом эфире, держа канистру перед собой. В своей речи он говорил про "революцию".

В Вашингтоне несколько часов уговаривали неизвестного, не взрывать грузовик, якобы начиненный взрывчаткой / Фото Reuters

Смена полицейских

Стало известно, что глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. Эту информацию подтвердил "Сегодня" лично Бех.

Официальной информации, кто придет на его место пока нет. Не исключено, что это будет начальник ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин. В 2010 году он ушел на пенсию по выслуге лет и работал в частной фирме, однако после Революции Достоинства вернулся в органы.

Ситуация с пандемией

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Этот документ можно получить в приложении тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

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Согласно данным Минздрава, в Украине за последние сутки, 18 августа, выявили 1560 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Казни в Афганистане

Из Афганистана начали поступать первые сообщения о расправе режима "Талибан" над полицейскими и военными. В редакцию американской газеты The New York Times попал документ ООН, подтверждающий, что талибы начали поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО. В случае, если "пособники Запада" на сдадутся добровольно, талибы угрожают расправиться с их семьями.

Первая жертва "амнистии" талибов

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