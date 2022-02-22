Признание независимости "ЛДНР": Совбез ООН начал заседание

Совбез ООН начал срочное заседание, которое инициировали из-за скандального указа Владимира Путина о признании независимости оккупированных территорий Донбасса.
Трансляция ведется на официальном канале ООН в YouTube.
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Совбез ООН начал заседание, созванное после подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о признании независимости так называемых "ЛДНР".
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Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".