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Призывал срывать флаги: СБУ задержала одного из организаторов "референдума" на Донбассе

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 12:55
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Оккупанта задержали в Донецкой области, когда он приехал на подконтрольную Украине территорию
СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году в Донбассе.
СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году в Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области СБУ задержала одного из организаторов местного псевдореферендума в 2014 году. Злоумышленник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности

Украинская спецслужба установила, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым.

В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

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Возвращение в Украину

В ходе следственно-оперативных действий СБУ получила информацию о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

СБУ задержала злоумышленника. Фото: СБУ

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В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других людей, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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