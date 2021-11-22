Призывал срывать флаги: СБУ задержала одного из организаторов "референдума" на Донбассе

В Донецкой области СБУ задержала одного из организаторов местного псевдореферендума в 2014 году. Злоумышленник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Подробности
Украинская спецслужба установила, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.
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Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым.
В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.
Возвращение в Украину
В ходе следственно-оперативных действий СБУ получила информацию о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
СБУ задержала злоумышленника. Фото: СБУ
В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других людей, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Раньше мы писали:
- СБУ разоблачила агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.
- Служба безопасности Украины все чаще вылавливает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Некоторые из них задерживаются прямо на подконтрольной территории Украины.