Пробка на 4 км, из сугробов вытащили 550 авто: из-за снега в двух областях перекрыли трассы (видео)

В Одесской и Николаевской области из-за снегопада запретили движение транспорта на отдельных дорогах. На трассах образовались пробки в несколько километров, спасатели, копы и коммунальщики целый день вытягивают авто из сугробов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В частности, движение ограничили на таких трассах:
- Одесская область – М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения (все виды транспорта);
- Николаевская область – дорога М-13 Кропивницкий – Платоново (тяжеловесы).
На трассе М-05 Киев – Одесса образовалось две пробки в Одесской области.
Первая вблизи с. Петроверовка Ширяевского района. Там застряли около 100 фур и грузовиков, длинна пробки около 4 км. На месте сейчас 8 машин Службы автомобильных дорог и тяжелая техника ГСЧС – БАТ. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.
Вторая в районе села Знаменка Березовского района. Там стоят два автобуса (в одном – 18, в другом – 13 человек). Доставать их из снега направились спасатели на спецтехнике.
Также известно, что за сегодняшний день 28 января, сотрудники ГСЧС отбуксировали около 550 авто (там было 1350 людей) и убрали 52 поваленных дерева.
Всего на дорогах работают более 1070 человек и более 920 единиц техники.
Напомним, в Николаевской области в снежной ловушке оказались более сотни фур.
Кроме того, мы писали, какая ситуация сегодня, 28 января, в заснеженной Одессе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк