Проблемы невакцинированных. Кого не пускают работать без СOVID-сертификатов? (видео)

Отстраненные работники не будут получать ни зарплаты, ни больничные. Им даже не будет считаться стаж работы

Не привит – на работу не попадешь и зарплаты не получишь. С сегодняшнего дня чиновников и педагогов, которые так и не вакцинировались, не пускают работать. Об этих правилах служащих предупреждали заранее.

В Минздраве не раз отмечали – непривитые подвергают опасности других. Корреспонденты "Сегодня" убедились, некоторые отказываются от вакцины без веских причин. Просто не хотят. Многих ли уже отстранили, знает Людмила Гаврилюк.



С сегодняшнего дня чиновники и педагоги, не имеющие никакой дозы прививки отстранены от работы. Без зарплаты и больничных выплат. Сидят дома за свой счет.

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История учительницы

Не обошли новшества и учительницу младших классов Анастасию Гришко. Сегодня она в первый раз не провела урок для своих учеников.

"Я уже приказом директора отстранена от работы", – рассказала Анастасия.

По ее словам, на прошлой неделе дирекция школы предупредила – с понедельника от работы отстранена. Говорит, весной уже болела ковидом, а не вакцинировалась по состоянию здоровья.

"Я считаю, что сейчас для меня есть опасность. Но врачи со мной не согласны. По официальным протоколам, я должен привиться", – пояснила учительница.

Что думают родители?

Впрочем, несмотря на это, делать прививку не планирует. Отстранение учительницы изрядно возмутило родителей и учеников.

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"У нас второй класс, ребята уже полюбили учительницу, она у нас профессиональная. Это ее решение и к тому же абсурд этой ситуации в том, что обучение в данный момент проходит онлайн", – рассказал отец одной из учениц Александр Валяев.

Массовое отстранение учителей

За первый день в Черкассах от работы уже отстранили более сотни педагогов. Все без прививки и, несмотря на это, не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

"Кто-то не вакцинировался по каким-то собственным соображениям, кто-то просто не вакцинировался. У кого-то не было справки. У каждого ситуация разная", – объяснил исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Богдан Белов.

Например, в Ровненской области учительница не вакцинировалась… потому что ей не позволяет религия. А отстранение намерена обжаловать: "Сколько всемогущий Бог определил мне здесь работать, столько я буду работать. И ваши преступные предписания и приказы будут обжалованы".

А какая ситуация с чиновниками?

В столичную администрацию с утра один за другим спешат работники. Документ о вакцинации на входе никого не просят. Те, кого встретили новости "Сегодня" убеждают – сертификат есть, но показать отказываются. Все опрошенные нововведения поддерживают.

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"Я отношусь к этому нормально, это правильно, потому что необходимо это как-то остановить. Мои коллеги в моем управлении вакцинированы на 100 процентов", – говорит один из госслужащих.

В КГГА говорят, только трое работников непривиты, их отстранили до конца карантина:

"Я с каждым работником проводил индивидуальную беседу. Есть свое видение, мы ценим, уважаем, но действуем в рамках действующего законодательства. Они согласились на отстранение с сегодняшнего дня, они не работают".

Стаж не насчитывается

Как заверили в Министерстве здравоохранения, рабочее место остается только не насчитывается стаж. Вернуться в службу отстраненные работники смогут после первой дозы вакцины. Все делают, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"В целом благодаря вакцинации страны Европы, охватившей более половины своего населения – уменьшили втрое летальные случаи. И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь как минимум более 5,5 тысяч человек", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Отстранение просят отложить

Между тем, в Федерации профсоюзов просят отложить отстранение невакцинированных работников в месяц. Потому что законом предусмотрено, что об изменениях условий работы должны предупредить не позднее, чем через два месяца.

"Надо предоставить альтернативу. чтобы работник кроме сертификата о вакцинации мог принести справку, что у него есть антитела" , – считает заведующая отделом экспертно-правовой работы Профсоюза работников образования и науки Украины.

Но пока отстранять невакцинированных будут и дальше. В Полтавской области, например, около двух тысяч учителей. Если во время проверки – полиция выявит непривитых педагогов или чиновников – штраф от 34 тысяч гривен.

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