Проблемы с памятью и одышка: врачи рассказали о последствиях COVID-19

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения вместе с привлеченными научными учреждениями представила определения и официальное описание так называемого "постковидного синдрома".
Об этом сообщает ВОЗ.
У кого встречается постковидный синдром?
Согласно заключению экспертов, постковидное состояние встречается у около 20% пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Обычно его симптомы ощущаются около трех месяцев от начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.
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Признаки синдрома
"Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватки дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также влияют на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые обнаружены после первичного восстановления после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Они могут меняться — ослабляться или обостряться время от времени", — сообщает ВОЗ.
Определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, а также быстрее начать его лечение. Изучение этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.
Обязательная вакцинация в Украине
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Люди, которые откажутся делать вакцину, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
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