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Проблемы с памятью и одышка: врачи рассказали о последствиях COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 октября, 22:12
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Обычно симптомы ощущаются в течение трех месяцев после переноса коронавируса
Постковидный синдром встречается у около 20% людей/Коллаж: Сегодня
Постковидный синдром встречается у около 20% людей/Коллаж: Сегодня

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения вместе с привлеченными научными учреждениями представила определения и официальное описание так называемого "постковидного синдрома".

Об этом сообщает ВОЗ.

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У кого встречается постковидный синдром?

Согласно заключению экспертов, постковидное состояние встречается у около 20% пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Обычно его симптомы ощущаются около трех месяцев от начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.

Признаки синдрома

"Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватки дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также влияют на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые обнаружены после первичного восстановления после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Они могут меняться — ослабляться или обостряться время от времени", — сообщает ВОЗ.

Определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, а также быстрее начать его лечение. Изучение этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.

Обязательная вакцинация в Украине

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

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  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Люди, которые откажутся делать вакцину, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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