Проблемы с полиграфией и низкая "явка": что пошло не так с опросом президента (видео)

Одновременно с выборами по всей Украине проходит инициированный президентом Зеленским опрос. Анкеты с пятью вопросами можно получить от волонтеров, которые работают рядом с участками. Но по словам самих волонтеров, украинцы не слишком спешат участвовать в опросе. Да и с организацией возникли трудности. Подробности в сюжете новостей "Сегодня".

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Волонтер Татьяна Лагута обустроила свое рабочее место под одним из избирательных участков. Сюда она приехала к восьми часам утра. А вот проводить опрос начала только после девяти, когда ей привезли анкеты.

"В полиграфии была задержка. Сделали некоторые ошибки в опросниках, и поэтому их переделывали сегодня ночью. А нам уже утром привезли", – говорит волонтер.

За время, которое съемочная группа новостей "Сегодня" провела рядом с волонтером, ни один человек, из тех, что выходили из избирательного участка, не захотел принять участие в опросе. Хотя даже паспорта для этого не надо. Другие волонтеры говорят, что только один человек из 20 соглашается ответить на пять вопросов от президента. Большинство тех, кто участвует – люди, которым за 40 лет. Молодежь – обычно игнорирует.

"Я бы участвовал, если бы это проводилось официальным социологическими службами", – аргументировал свой отказ киевлянин Михаил Беспалый.

В МВД сообщили, что получают жалобы от граждан, которые считают опрос от президента незаконным. Жалуются и на волонтеров: мол, слишком юные. Впрочем, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, заниматься волонтерской деятельностью в Украине разрешено с 14 лет, если на это дадут добро родители.

Стоит отметить, что и от самих волонтеров поступают обращения в полицию. На винничанина, который зачем-то разбил ящик для опроса, даже открыли производство. Ведь нравятся вопрос, или не нравятся – имущество портить нельзя.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что опрос Зеленского проходит только на половине участков по всей Украине.

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