Пробное ВНО-2022: как будет проходить экзамен в условиях карантина

Пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Желающие пройти пробный экзамен должны взять с собой маску и дезинфектор.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Как будет проходить тестирование?
Во время карантина тестирования в аудиториях будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценивания.
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Участники пробного тестирования обязаны:
- на входе пройти измерение температуры;
- быть в масках;
- иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
- соблюдать социальную дистанцию.
Аудитории для проведения пробного экзамена
В аудитории, где будут проводить тестирование, разрешено находиться не более 15 школьникам и 2 инструкторам.
Аудитории обеспечат:
- медицинскими масками;
- бесконтактными термометрами;
- средствами дезинфекции для рук;
- средствами дезинфекции для обработки поверхностей;
- изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.
Пробное ВНО-2022
В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературы состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.
Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по другим учебным предметам.
Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.
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