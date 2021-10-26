Пробное ВНО-2022: как будет проходить экзамен в условиях карантина

Регистрация на пробный экзамен продлится в течение 5-22 января 2022 года

Тестирование будет проходить с учетом правил карантина/Коллаж: Сегодня

Пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Желающие пройти пробный экзамен должны взять с собой маску и дезинфектор.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Как будет проходить тестирование?

Во время карантина тестирования в аудиториях будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценивания.

Участники пробного тестирования обязаны:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Аудитории для проведения пробного экзамена

В аудитории, где будут проводить тестирование, разрешено находиться не более 15 школьникам и 2 инструкторам.

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Аудитории обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

Пробное ВНО-2022

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературы состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

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Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по другим учебным предметам.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

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