Пробное ВНО-2022: когда состоится экзамен

Желающие смогут пройти пробное тестирование по различным предметам, однако платно

Пробное ВНО поможет понять, как проходит экзамен/Коллаж: Сегодня

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Когда состоится пробное тестирование?

Пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературы состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Когда будут известны результаты?

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по другим учебным предметам.

Стоимость пробного тестирования

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

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Провальное ВНО по математике 2021

Каждый третий абитуриент не сдал ВНО по математике. Математические задания оказалась сверхсложными для 76 тысяч абитуриентов.

Специалисты говорят, что задачи не такие трудные, если хорошо знать школьную программу. ВНО по математике содержало 34 задания. Чтобы получить сертификат с надписью "сдал" надо было набрать 10 баллов, то есть правильно ответить хотя бы на 10 самых легких вопросов.

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