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Стоят 3,5 миллиона: в Харькове задержали торговца лекарствами

1 января, 11:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Изъятые лекарства стоят 3,5 млн грн

В Харькове задержали подозреваемого в незаконной торговле сильнодействующими лекарствами на 3,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"Оформление отправлений покупателям гражданин осуществлял по поддельным паспортам. В ходе обысков, проведенных 5 октября, было обнаружено и изъято более 11 тыс. пачек лекарственных средств, 4 поддельные паспорта, а также более 200 тыс. грн", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

/ Фото: пресс-служба

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По данным правоохранителей, мужчина через Интернет продавал сильнодействующие лекарственные средства. Медикаменты изъяли.

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Мужчину задержали в рамках ч. 4 ст. 321 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили преступную группировку, которая получала миллионную прибыль от продажи оптовых партий наркотиков в Украине.

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