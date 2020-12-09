"Продавал" государственные земли: чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках (фото)

Правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, руководитель регионального управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра требовал и получал деньги за то, что выделял государственные земли частным лицам. При этом частью "заработка" он "делился" с главой Госгеокадастра в Киеве.
Посредником в сделках был знакомый чиновника.
Так, правоохранители задержали злоумышленника в столице во время передачи очередной части денег – 25 000 долларов. Всего организатор схемы передал в Киев почти 27 000 долларов.
Общая сумма, которую хотели передать, составила 170 000 долларов.
Руководителя областного Госгеокадастра задержали, ему скоро сообщат о подозрении.
Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.
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