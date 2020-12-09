"Продавал" государственные земли: чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках (фото)

Нарушитель "делился" с начальником в Киеве

Правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель.

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Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, руководитель регионального управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра требовал и получал деньги за то, что выделял государственные земли частным лицам. При этом частью "заработка" он "делился" с главой Госгеокадастра в Киеве.

Посредником в сделках был знакомый чиновника.

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Так, правоохранители задержали злоумышленника в столице во время передачи очередной части денег – 25 000 долларов. Всего организатор схемы передал в Киев почти 27 000 долларов.

Общая сумма, которую хотели передать, составила 170 000 долларов.

Руководителя областного Госгеокадастра задержали, ему скоро сообщат о подозрении.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.

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