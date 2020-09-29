Продавали должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА: мошенников ждет суд (фото)

В Украине будут судить мошенников, которые пытались продать за более 750 тысяч долларов США виртуальные должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

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Как рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, четыре человека выдавали себя за работников Офиса Президента Украины. Они арендовали офис по ул. Банковая в Киеве, в котором проводили с пострадавшими "собеседования" на должности руководителей органов государственной власти и государственных предприятий.

За назначение подозреваемые требовали денежное вознаграждение. В частности, за пост первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации они пытались получить 200 тысяч долларов США, а за должность заместителя директора ГК "Укроборонпром" – 570 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали членов преступной группировки при получении части средств в сумме 250 тысяч долларов США. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт.

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Ранее мы сообщали, что не так давно в Киеве задержали мошенника, который требовал 150 тысяч долларов, прикрываясь связями в Офисе президента.

Также напомним, в Киеве мошенник "продавал" должности в высших эшелонах власти.

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