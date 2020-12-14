Продавали оптом в 15 областей: СБУ поймала крупную группу наркоторговцев (фото)

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая получала миллионную прибыль от продажи оптовых партий наркотиков в Украине.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, в наркогруппировку входило более 20 участников. Они наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса в 15 областях.
Свою "продукцию" предлагали в закрытой группе в Telegram и доставляли с помощью "закладок". Для этого организаторы "наняли" в регионах "курьеров", которые получали по почте "товар" для продажи.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот дельцов составлял почти 5 миллионов гривен.
Копы провели обыски в домах фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Там нашли 4,5 килограмма наркотиков, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 миллиона гривен.
Сейчас задержаны шесть участников преступной группировки, в том организаторы наркобизнеса. Они находятся под стражей.
Напомним, ранее в Одессе разоблачили наркоторговца, который сбывал психотропы в популярном мессенджере.
Кроме того, на Прикарпатье разоблачили группу наркоторговцев во главе с полицейским.
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