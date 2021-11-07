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Продолжают поощрять: за COVID-вакцинацию снова можно будет получить скидки в такси

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 14:27
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Мотивацию для прививки предлагает служба такси, она дарит 50% скидки на следующую поездку
За вакцинацию можно будет получить скидку на такси.
За вакцинацию можно будет получить скидку на такси. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав и Uklon продолжат поощрять к вакцинации от COVID-19 промокодами на поездки. Все, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой, смогут получить -50% на одну поездку.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Детали акции

Она продлится до 31 декабря 2021 года. Предложение доступно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для того чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

  • скачать приложение Uklon и зарегистрироваться в нем;
  • отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;
  • авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не требуется.

Очередное поощрение

В сентябре Uklon и Минздрав запустили совместную инициативу, чтобы побуждать украинцев пройти вакцинацию от COVID-19. Во время кампании, продолжавшейся до конца октября, тысячи украинцев получили скидки на поездки.

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Из-за ухудшения эпидемической ситуации и постоянного увеличения количества новых случаев заболевания Минздрав и Uklon решили продлить акцию.

Какие еще были акции

Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. В начале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

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