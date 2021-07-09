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Продолжение суда по Медведчуку и забастовка во Франции – анонсы СЕГОДНЯ

9 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Суду по мере пресечения Медведчуку так и не удалось вчера вынести решение, а в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" снова бастуют – и другие события

Виктор Медведчук и забастовка в Париже / коллаж "Сегодня"

Виктор Медведчук и забастовка в Париже / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 9 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  • 10:00 – выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (больница "Охматдет").
  • 14:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний 330).
  • 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия (Высший совет правосудия, ул. Студенческая, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – онлайн-викторина "Что ты знаешь о НАТО? Проверим?" Детали.
  • 10:30 – пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева по случаю подведения производственных итогов за первое полугодие 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А, пресс-центр "Интерфакс-Украина").
  • 14:00 – онлайн-брифинг с капитаном ВМС США Стюартом Бауманом, командующим ВМС США Джоном Д. Джоном и подполковником морской пехоты США Мастином Робсоном о завершении летних многонациональных военно-морских учений Sea Breeze 2021 в Черном море. Подключение. Участникам предложат нажать кнопки 1 и 0 на своих телефонах, чтобы войти в очередь вопросов.

Суды

  • 8:00 – продолжение судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку в Печерском райсуде Киева.
  • 9:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко, обвиняемый – Александр Медведь (исследование письменных доказательств) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
  • 15:30 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Шутова, 1).
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Киев

  • 10:00 – акция "Нет политическим депортациям!" под стенами Службы безопасности Украины с целью остановить преследования беларуса Алексея Боленкова и отменить решение о принудительной депортации (ул. Владимирская, 33). Facebook.

Киевская область

  • 10:00 – в Белоцерковском горрайонном суде Киевской области начнется подготовительное заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко. Обвиняемые – Иван Новотный и Сергей Мислывый (ул. Первомайская, 4а, Белая Церковь).

Запорожская область

  • 14:00 – в Бердянске пройдет выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

За рубежом

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  • В Ереване пройдет заседание Конституционного суда по вопросу оспаривания оппозицией результатов досрочных парламентских выборов.
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Израиль

  • Вступит в должность новый президент страны Ицхак Герцог.

Италия

  • В Венеции состоится встреча (9-10 июля) министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

Франция

  • Серия забастовок в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль": члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров.

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