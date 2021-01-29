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Продолжительность жизни пожилых людей после коронавируса сокращается – медик

29 января, 22:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Продолжительность жизни пожилых людей, переболевших коронавирус, сокращается минимум на один год.

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Об этом рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

Она также отметила, что из-за того, что украинские больницы сосредоточены на оказании помощи больным коронавирусом, люди с другими заболеваниями не получают надлежащего лечения.

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"Мы не смогли обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи очень большому количеству людей, которые того требовали. Уже в мире сегодня посчитано, что в результате перенесенного ковида у старших людей сокращается срок жизни минимум на один год", – рассказала Виноград.

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