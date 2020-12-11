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Продвинутая медицина не спасла от COVID-19. Степанов сравнил смертность в Украине и Европе

11 декабря, 10:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине с начала эпидемии умерли почти 15 тысяч украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине удалось добиться намного меньшей смертности от коронавируса, чем в развитых европейских странах с их сильной медицинской системой. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он поблагодарил украинских медиков, которые делают все возможное, чтобы спасать жизни украинцев во время эпидемии. Красноречиво об этом свидетельствует статистика – Украина на 29-м месте в Европе по смертности от коронавируса (умерли 14 755 человек с начала эпидемии).

"Впереди нас, где намного больше умерло людей от этой болезни, развитые европейские страны: Франция, Великобритания, Италия, другие страны, которые на старте имели медицинскую систему, которую даже теоритически сравнить с нашей нельзя. Это все достижение наших врачей, нашей медицинской системы", – сказал Степанов.

Для сравнения – первая пятерка европейских стран по смертности от COVID-19:

  • Великобритания – 63 179;
  • Италия – 62 626;
  • Франция – 57 044;
  • Испания – 47 344;
  • Россия – 44 769.

Отметим, что ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни. Читайте об этом подробней в нашей статье "Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19".

А тем временем в Великобритании началась вакцинация от коронавируса. Подробней в сюжете:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Европа смертность коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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