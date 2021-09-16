Проект госбюджета-2022 – это стоп-кран развития экономики – Гройсман

Политик обратил внимание на то, что основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость

По словам Гройсмана, госбюджет-2022 должен быть бюджетом развития / Фото: Facebook

Представленный Кабинетом министров Украины проект государственного бюджета на 2022 год не является бюджетом развития и демонстрирует попытку восстановления централизации в стране.

Об этом сказал лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Это уже третий бюджет действующей власти. Он четко показывает нам, о чем они думают, и как будут двигаться дальше. Этот бюджет не об экономическом росте. Для меня экономический рост – это рост благосостояния людей. Этот бюджет – это стоп-кран развития экономики. Это бюджет централизации. Забирают средства у местных бюджетов, у общин. Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке", – сказал он.

Реклама

Пользуясь официальной презентацией Министерства финансов, политик обратил внимание на то, что основным источником доходов бюджета определен налог на добавленную стоимость.

"Он растет на 72,5 млрд грн. Это мы с вами заплатим эти деньги от инфляции и роста цен. Далее – Налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все то, что есть у людей", – подчеркнул Гройсман.

Проблемная, по его мнению, и ситуация в Пенсионном фонде, который по факту не обеспечен расходами в системе предоставления субсидий, поскольку при росте цен на газ объем помощи не растет, а также в долговой политике.

"Нас ведут к банкротству. Они планируют направить на дороги более 120 млрд грн, при этом 40 млрд – заимствовать. За три года они заняли (на дороги) почти 120 млрд грн, которые лягут на плечи каждого украинца и будут сдерживать повышение зарплат и пенсий", – сказал политик.

По словам Гройсмана, госбюджет-2022 должен быть бюджетом развития и децентрализации, однако станет бюджетом банкротства от правительства, продуцирующего плохие решения.

Реклама

Читайте также:

Госбюджет-2022: сколько заложат на Пенсионный фонд в Украине

Госбюджет-2022: основные цифры

Основные показатели госбюджета и запланированных показателей экономики представил министр финансов Сергей Марченко. Он назвал бюджет сбалансированным.

Реклама

Основные макропоказатели

доходы госбюджета: 1,277 трлн грн;

расходы госбюджета: 1,465 трлн грн;

дефицит госбюджета 3,5% (5,5% в 2021 году, к 2024 году должен составить 2,7%, заявил Марченко);

рост ВВП: 3,8%;

номинальный ВВП: 5,368 трлн грн;

инфляция: 6,2%;

средняя зарплата: 15 258 грн;

курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

44,21% доходов бюджета составят поступления от НДС. Еще 12,6% – от НДФЛ. 10,75% доходов в госбюджет даст налог на прибыль предприятий.

Основные статьи расходов

Расходы по госдолгу: 574, млрд грн;

574, млрд грн; Безопасность и оборона: 319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год);

319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год); Пенсионное обеспечение: 200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2021-го пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он.

200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2021-го пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он. Здравоохранение: 193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала должна в 2022 году должна составить 13 500 грн.

193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала должна в 2022 году должна составить 13 500 грн. Образование: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два стипендий студентов.

185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два стипендий студентов. Министерство обороны: 131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году);

131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году); Развитие дорожной инфраструктуры: 124 млрд грн;

124 млрд грн; Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн;

на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн; Наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн); Культура и искусство: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);

13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году); Физкультура и спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);

11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600); Экология: 11,2 млрд грн.

Ранее мы сообщали, сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев.

Также напомним, пенсии в Украине повысят, но не всем: кого ждут новые доплаты до 300 грн.