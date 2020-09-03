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Проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу": радость познавать мир

3 сентября, 17:31

Юрий Божко Юрий Божко

Фонд Рината Ахметова помог мальчику из серой зоны Донбасса установить слуховой аппарат

Четырехлетний Никита Писарев живет в "серой зоне". В его родной Андреевке постоянно раздаются автоматные очереди, но у мальчика высокая степень глухоты, поэтому он не слышит ни выстрелов, ни взрывов. Это очень сомнительный плюс, потому что у патологии масса негативных последствий для ребенка. Никита не может нормально развиваться и познавать окружающий мир.

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Год назад малыш начал регулярно ездить с мамой в Мариуполь. Этих поездок он и ждал, и боялся.

"Мы редко ездим в город, и для нас каждая поездка, для ребенка особенно, какой-то праздник. Но мы приезжаем, только чтобы сходить в больницу. И сын сразу начинает плакать, едва увидит белые халаты. Ему просто это все надоело", – говорит мама мальчика Марина Писарева.

Две операции, которые сделали Никите в Мариуполе, улучшили слух. Но для того, чтобы остановить процесс полной утраты возможности слышать, нужно было установить современные слуховые аппараты. Денег на это у семьи не было. Родители обратились в Фонд Рината Ахметова – и Никита стал участником проекта Фонда Рината Ахметова "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

Недавно мальчик снова приехал в Мариуполь. Но об этой поездке останутся самые лучшие воспоминания. Он стал слышать!

"Мы подобрали для ребенка цифровые аппараты с компьютерной настройкой. В них программа на речевые фонемы – теперь Никита может хорошо прослушивать речь", – говорит слухопротезист Наталья Кузнецова.

Малышу устанавливают аппараты. И через несколько минут Никита повторяет за взрослыми самые важные слова: мама, папа.

"Выражаю огромную благодарность Фонду Рината Ахметова за понимание, отзывчивость; за то, что помогли в трудный момент", – сказала Марина Писарева.

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Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" малышам с глухотой или тугоухостью было установлено более 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.

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Ахметов слух Ринат Ахметов Фонд Рината Ахметова
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