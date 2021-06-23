Профессиональные нищие: как функционирует и кто крышует в Украине бизнес на милостыне

Бизнес на попрошайничестве в Украине очень распространен, а заработок достигает тысяч долларов в месяц

Просила помощи на еду, а потом поехала домой на машине. Соцсети возмутила история попрошайки, которой хватает заработка на такси. Часто обездоленными притворяются авантюристы, которые ходят за милостыней, как на работу. Насколько это распространено и сколько зарабатывают попрошайки-артисты, узнал корреспондент "Сегодня" Юрий Орловский.

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Каждый придумывает себе свою историю, на что просит деньги – то документы заканчиваются, то на дорогу не хватает, то на операцию. Просители в день зарабатывают от 150-200 гривен. Для большего заработка нужны актерские таланты. В Ивано-Франковске, разоблачили мужчину, который притворялся безруким.

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"Безрукий" имел около тысячи долларов в месяц и о другой работе не мечтал. Пока его не проверили полиция и съемочная группа "Сегодня", которая и сняла чудо исцеления.

В столице среди нищих существуют уже и свои знаменитости. Один мужчина ради заработка переоделся бабушкой. А дедушка на "жигулях" – просто столичная легенда. Его авто то ломается посреди дороги, то на последние деньги он пытается добраться до сына в другой конец страны. И так уже 6 лет.

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Впрочем, за комичностью некоторых способов выманивания денег кроется настоящий промысел со своей иерархией. И кроме мелких просителей и так называемых нищих артистов, еще существуют те, кого стоять с протянутой рукой – заставляют. Их похищают, запугивают, бьют и забирают всю милостыню. Обычно жертвы – это люди с инвалидностью.

"Каждая группа работает под контролем. В том числе, и не без крышевания правоохранительных органов. Есть условные рынки, места, на которых подбирают инвалидов. И вот тот условный куратор этого района приезжает, забирает. Его задача – украсить инвалида и везти туда, куда нужно. Везет, выставляет, иногда ставит – смотрит, чтобы не спрятал копеечку", – объясняет один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур.

И такой бизнес очень распространен в Украине. Сергей третий год борется с ним в Черновцах. Вместе с правоохранителями разоблачил так называемую "банду Андрея". Тот собирал немощных стариков, отбирал у них документы и заставлял выпрашивать деньги у прохожих. За отказ – бил.

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"Во время обыска обнаружили 12 паспортов, 28000 гривен, которые в пакете готовились для кого-то, думаю тех, кто крышевал эту группировку. По приблизительным подсчетам, заработок этой группировки в составе 8 инвалидов-колясочников, был от 2 до 4 тысяч долларов в месяц. А их было 3 таких группировок в нашем городе", – рассказывает общественный активист Сергей Качмарский.

Побороть попрошайничество в Украине крайне сложно, утверждают опрошенные новостями "Сегодня" эксперты. Штрафы и аресты – малоэффективны. Разве что отказывать в деньгах тем, о ком мы ничего не знаем.

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Напомним, в Кривом Роге роженица отдала свою дочь для нищенства. Полицейские уже задержали двух женщин, причастных к торговле ребенком.