Профессор-инфекционист дала прогноз, когда COVID-пандемия пойдет на спад

Ближайшие месяцы ситуация будет только ухудшаться, говорит Голубовская

Эпидсезон 2020/21 годов будет самым тяжелым с момента возникновения пандемии коронавирусного заболевания.

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Об этом во время онлайн-брифинга заявила главный иммунолог Украины, инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

По ее словам, медики наблюдают прогнозируемый и естественный рост заболеваемости, но официальная статистика в инфекционной патологии всегда отстает от реального распространения заболевания, потому что есть люди с коронавирусной инфекцией, у которых отрицательный результат ПЦР.

Медик заметила, что такая тенденция наблюдается во всем мире.

"Я всем желаю здоровья, помогите и нам пережить этот тяжелый сезон… В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболевания, а уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает, может быть ситуация несколько улучшится", – добавила врач-инфекционист.

Напомним, ранее инфекционист рассказала, что нельзя принимать после заражения коронавирусом.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине за последние сутки, 21 октября, выявили 7053 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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