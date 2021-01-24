"Представитель русской цивилизации" из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языке

Профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Евгения Бильченко обвинила украинские власти в фашизме и тоталитаризме из-за введения закона об украинском языке в сфере обслуживания.

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Об этом идет речь в нескольких ее последних постах в Facebook.

"За пять лет в этой тоталитарной стране я потеряла все: сцену, язык, идентичность, культуру, науку и свободу мысли, возможность передвигаться и силы", – утверждает она.

Бильченко также назвала себя "представителем русской цивилизации", а закон об украинском языке закон "очередным опухшии лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

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"За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это – глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему – обыкновенный фашизм", – также пишет она.

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Евгения Бильченко, согласно университетскому сайту, является доктором культурологии и профессором кафедры культорологии и философской антропологии факультета философии и обществоведения университета Драгоманова.

Это имя не впервые всплывает в Сети, пару лет назад Бильченко заявила, что разочаровалась в Революции достоинства и что на Донбассе нет украинских наемников.

Напомним, с 16 января 2021 года в Украине вступила в силу ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой первоочередным языком обслуживания потребителей в Украине теперь является украинский. То есть представители сферы обслуживания должны обращаться к клиентам и отвечать по-украински. Перейти на другой язык можно, если клиент об этом попросит и если этот другой язык окажется "приемлемым для сторон".

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