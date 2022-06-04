Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 📆 100 дней войны 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Профессор Василенко рассказал, как Россия должна ответить за нападение на Украину

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 06:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юрист отмечает, что международно-правовая ответственность РФ может предусматривать лишение части ее территорий и запрет на отдельные виды оружия
Владимир Василенко подчеркнул, что привлечение государства к ответственности за акты агрессии не имеет сроков давности / Фото: Getty Images, НаУКМА. Коллаж: Сегодня
Владимир Василенко подчеркнул, что привлечение государства к ответственности за акты агрессии не имеет сроков давности / Фото: Getty Images, НаУКМА. Коллаж: Сегодня

Международно-правовая ответственность России за войну, развязанную в Украине, может предусматривать лишение ее части территорий, особенно в случаях, когда они были приобретены неправомерным путем.

Об этом говорится в публикации профессора Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Василенко "Антипутинская коалиция – гарантии безопасности для всех" для Киевского форума безопасности.

Реклама

Автор указывает на другие условия ответственности России.

"В случае России должны быть: демонтирована система пропаганды рашистской идеологии, а сама идеология запрещена; реформированы карательные органы, в первую очередь ФСБ; созданы условия для свободного самоопределения народов и наций, которые были в свое время закабалены кремлевским империализмом и ныне насильственно содержатся в составе России; деоккупированы неправомерно захваченные в прошлом территории других государств", – говорится в публикации.

Также Россия должна быть лишена статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"У России должно быть изъято и уничтожено все оружие, использование которого запрещено международным гуманитарным правом, и введен запрет на оснащение российских вооруженных сил наступательным оружием", – считает процессор Владимир Василенко.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:30 3 июня
1
Личный состав 30950
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артиллерия 675
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2329
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29603.99

Bitcoin Cash (BCH)

181.4

Binance Coin (BNB)

296.76

Ethereum (ETH)

1755.45

Litecoin (LTC)

61.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять