Профессор Василенко рассказал, как Россия должна ответить за нападение на Украину

Юрист отмечает, что международно-правовая ответственность РФ может предусматривать лишение части ее территорий и запрет на отдельные виды оружия

Владимир Василенко подчеркнул, что привлечение государства к ответственности за акты агрессии не имеет сроков давности / Фото: Getty Images, НаУКМА. Коллаж: Сегодня

Международно-правовая ответственность России за войну, развязанную в Украине, может предусматривать лишение ее части территорий, особенно в случаях, когда они были приобретены неправомерным путем.

Об этом говорится в публикации профессора Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Василенко "Антипутинская коалиция – гарантии безопасности для всех" для Киевского форума безопасности.

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Автор указывает на другие условия ответственности России.

"В случае России должны быть: демонтирована система пропаганды рашистской идеологии, а сама идеология запрещена; реформированы карательные органы, в первую очередь ФСБ; созданы условия для свободного самоопределения народов и наций, которые были в свое время закабалены кремлевским империализмом и ныне насильственно содержатся в составе России; деоккупированы неправомерно захваченные в прошлом территории других государств", – говорится в публикации.

Также Россия должна быть лишена статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.