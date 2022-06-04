Профессор Василенко рассказал, как Россия должна ответить за нападение на Украину

Международно-правовая ответственность России за войну, развязанную в Украине, может предусматривать лишение ее части территорий, особенно в случаях, когда они были приобретены неправомерным путем.
Об этом говорится в публикации профессора Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Василенко "Антипутинская коалиция – гарантии безопасности для всех" для Киевского форума безопасности.
Автор указывает на другие условия ответственности России.
"В случае России должны быть: демонтирована система пропаганды рашистской идеологии, а сама идеология запрещена; реформированы карательные органы, в первую очередь ФСБ; созданы условия для свободного самоопределения народов и наций, которые были в свое время закабалены кремлевским империализмом и ныне насильственно содержатся в составе России; деоккупированы неправомерно захваченные в прошлом территории других государств", – говорится в публикации.
Также Россия должна быть лишена статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
"У России должно быть изъято и уничтожено все оружие, использование которого запрещено международным гуманитарным правом, и введен запрет на оснащение российских вооруженных сил наступательным оружием", – считает процессор Владимир Василенко.