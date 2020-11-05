Прогноз – 20 000 больных в сутки: Шмыгаль уточнил ситуацию с карантином

Украинский адаптивный карантин один из лучших в Европе, отказываться от него не будут

В Украине собираются ужесточить карантин, но при этом полного локдауна не будет даже несмотря на жесткие прогнозы по эпидемии: до конца года ожидают около 20 тысяч больных в сутки. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Минздрав работает над разными сценариями адаптивного карантина. Прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими эпидемиологами, с немецкими… То есть мы смотрим и ищем наилучшие практики", – сказал он.

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Шмыгаль отметил, что европейцы хорошо отзываются об украинском адаптивном карантине, благодаря которому Украина имеет немного лучше ситуацию в сравнении с Европой, в где подобные модели не применялись. Поэтому правительство точно будет продлевать такой вид карантина.

"Какой будет сценарий? Я думаю, что в ближайшие дни на заседании правительства он будет представлен. Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин. Вопрос сегодня больше к сознанию людей", – сказал премьер.

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Глава правительства подчеркнул, что пример Европы для Украины очень поучителен, поскольку в европейских странах взрывной рост новых заразившихся каждый сутки. Он также объяснил, сколько нужно больных в сутки в Украине, чтобы говорить о жестком карантине.

"Наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост к концу года. До конца этого месяца мы можем получить 15 тысяч в сутки. До конца года эта цифра может вырасти до 20 тысяч в день. Медицинская система готовится к этому, мы выдержим … У нас достаточно коек", – сказал Шмыгаль и добавил, что главной проблемой может стать нехватка врачей.

Отметим, что решение об усилении карантинных ограничений правительство собирается принять в пятницу, 6 ноября. Также мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

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