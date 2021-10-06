Прогноз погоды до 2030 года и Брюсов календарь: чем запомнился народный синоптик Леонид Горбань

Знания о погоде достались синоптику от деда, который использовал для прогнозирования древнюю методику

Леонид Горбань мог делать долгосрочные прогнозы на несколько лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не стало известного народного синоптика Леонида Горбаня. Он был единственным человеком в Украине, который делал долгосрочные прогнозы. И даже издал книгу, в которой рассказал о погоде до 2030 года.

"Сегодня" вспоминает, чем запомнился главный народный метеоролог.

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Стал синоптиком, не имея образования

Леонид Горбань родился в 1939 году поселке Козельщина Полтавской области. По образованию он вовсе не метеоролог, а профессиональный пожарный, подполковник в отставке, имеющий 34 года военной выслуги.

Умение предсказывать погоду досталось Горбаню от деда по материнской линии Афанасия Барлета, который приехал в полтавское село изучать историю Запорожской Сечи, да так и осел в Украине, женившись на местной красавице.

Предок Горбаня использовал для долгосрочных расчетов погоды так называемый Брюсов календарь, который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду Земли. Брюс, русский военачальник и ученый, первым применил числовые ряды планет, известные еще древним грекам и китайцам, для успешного прогнозирования погоды. Эти знания достались Горбаню из книг, хранящихся в местной церкви.

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Горбань разгадал секреты "Брюсового календаря" и делал расчеты долгосрочного прогноза погоды. Как говорится в аннотации к книге народного синоптика "Прогноз до 2030 года", сбываемость его предсказаний погоды была от 92 до 94%.

Первые прогнозы

Впервые свои знания Горбань применил в середине 1970 годов во время строительства бомбоубежища. Выставили опалубку для бетонирования, но неожиданно начались ранние морозы – значит, заливать нельзя. Выходит, надо было разбирать всю конструкцию, чтобы до весны не разворовали на металлолом.

Но Леонид настоял, чтобы не разбирали: мол, поставим на пару месяцев охрану, ведь, по его расчетам, в январе должно было быть 12 дней плюсовой температуры.

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"Мои коллеги и начальство знали, что занимаюсь расчетами, подсмеивались над этим. А потом, когда в январе мы за 7 дней все забетонировали, сильно удивились, – рассказывал Горбань. – После этого меня и шаманом начали в шутку называть, и Предсказамусом".

"Погода до 2030 года" и другие книги

Свою первую книгу "Народный календарь погоды" Леонид Горбань писал 30 лет и издал уже в 1990-е после развала СССР. Раньше было невозможно: по словам Горбаня, коммунистические цензоры называли его знания поповщиной, грозились "сорвать погоны".

Потом были и другие книги, самая известная – "Погода до 2030 года". В аннотации к изданию говорится, что синоптик делится опытом прогнозирования природных явлений применительно к сельскому хозяйству.

"Книга призвана обеспечить сельхозпроизводителя оперативной информацией для оптимизации агротехнической стратегии и тактики на этапах выбора культур, сева и возделывания, для минимизации риска потерь во время сбора и хранения сельхозпродукции", – говорится в аннотации.

Иными словами, книга должна помочь в выращивании культур тем, что синоптик предугадал погоду до 2030 года.

Официальные синоптики не восприняли его расчеты

Хотя прогнозы Леонида Горбаня почти всегда сбывались, другие метеорологи ставили под сомнение его деятельность.

Еще в 1989 году он выступил на Всесоюзной конференции работников сельского хозяйства в Киеве, где поднималась тема погоды. Однако квалифицированные синоптики уверяли: погода – это хаос, а хаос прогнозировать невозможно.

С тех пор с представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживал, как и они с ним. Однако делать долгосрочные прогнозы он продолжал до конца своих дней.

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