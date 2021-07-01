Жара уходит, грозы остаются: прогноз погоды на 1 июля (карта)

Продолжит заливать, блистать и грохотать во всех без исключения западных областях, а вот температура там немного снизится

В первый день июля на погодном фронте Украины практически без перемен – все те же грозы и довольно жарко, но температура все-таки немного снизится в большинстве регионов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве снова будет дождь с грозой, температура стремится к 30 градусам, как и в Черниговской области и на Житомирщине – там те же 27-29 градусов и грозы. А вот в Сумах неожиданно будет сухо.

Продолжит заливать, блистать и грохотать во всех без исключения западных областях, а вот температура там немного снизится – на Закарпатье аж до 25 градусов, а во Львовской и Франковской областях – до +24.

В центре Украины будет жарко и мокро, как и в Днепропетровской области, а также в Николаеве и Одессе, температура – от 28 до 30 градусов.

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Гроз не обещают в четверг только в самых северных Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожье, Херсоне и Крыму. Температура там будет в среднем 30 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.

А во Львове в среду, второй раз за неделю, прошел сильный ливень, сопровождаемый настоящей бурей. Ветер валил деревья и сносил крыши, а некоторые улицы города превратились в реки.