В Украине снова "ад": прогноз погоды на 16 августа (карта)

Дожди в понедельник обещают только в западном регионе, на остальной территории страны будет очень жарко и сухо

В Украине обещают жару и местами ливни / коллаж "Сегодня"

После спасительной прохлады прошлой недели в Украину снова пришли "адские" дни – температурный столбик в понедельник поднимется до 33 градусов практически по всей стране. А запад на фоне жары еще и будет заливать.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 16 августа, как и по всей стране, жара: температура 31-33 градуса, дождей не обещают.

Погода в регионах

Дожди в понедельник обещают только в западном регионе, на остальной территории страны будет солнечно и сухо.

На севере обещают температуру около 30-32 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях осадков не прогнозируют.

обещают температуру около 30-32 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях осадков не прогнозируют. На западе тоже жара – в этом регионе прогнозируют в среднем 31-33 градуса, а на Закарпатье – до +34. Во всех западных областях пройдут ливни.

тоже жара – в этом регионе прогнозируют в среднем 31-33 градуса, а на Закарпатье – до +34. Во всех западных областях пройдут ливни. В центре сегодня солнечно, жарко и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах и Полтаве – 30-32 градуса, а в Днепропетровской области чуть теплее – до +34.

На востоке сегодня ни гроз, ни ливней не будет. Температура в Запорожье, Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от 29 до 31 градуса.

сегодня ни гроз, ни ливней не будет. Температура в Запорожье, Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от 29 до 31 градуса. На юге 16 августа тоже холодно не будет. В Николаеве, Херсоне – 31-29 градусов, в Одесской области – до +32, в Крыму чуть "прохладнее" – 29-31 градус.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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