В Украине снова холодает: прогноз погоды на 25 августа (карта)

Температура в разных регионах Украины в среду будет кардинально отличаться, а грозы наконец покинут запад, полностью сместясь на север и центр страны

На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"

В среду, 25 августа, грозы в Украине обещают только на севере и в центре, но в половине областей синоптики прогнозируют похолодание.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 25 августа станет прохладнее, температура опустится до 20-22 градусов. При этом обещают продолжение гроз.

Погода в регионах

В среду грозы наконец покинут запад, полностью сместясь на север и центр страны. При этом температура в разных регионах Украины сегодня будет кардинально отличаться.

На севере прогнозируют 22-24 градуса в Черниговской и Сумской областях, 20-22 – в Киевской и не более 19 градусов – в Житомирской области. Причем в каждой из них обещают грозы.

прогнозируют 22-24 градуса в Черниговской и Сумской областях, 20-22 – в Киевской и не более 19 градусов – в Житомирской области. Причем в каждой из них обещают грозы. На западе осадков сегодня не будет, но еще сильнее похолодает до 17-19 градусов. Немного теплее будет только в Закарпатской области – до +21.

осадков сегодня не будет, но еще сильнее похолодает до 17-19 градусов. Немного теплее будет только в Закарпатской области – до +21. В центре 24 августа обещают грозы, температура в этом регионе будет от 22-24 градусов в Черкассах до 26-28 в Полтаве.

На востоке сегодня переменная облачность и по-прежнему без дождей. Температура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях – 26-28 градусов.

сегодня переменная облачность и по-прежнему без дождей. Температура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях – 26-28 градусов. На юге 25 августа температура в Николаеве, Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму около 27-29 градусов. В этом регионе везде будет сухо.

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