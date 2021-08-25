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В Украине снова холодает: прогноз погоды на 25 августа (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
25 августа, 06:15
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Температура в разных регионах Украины в среду будет кардинально отличаться, а грозы наконец покинут запад, полностью сместясь на север и центр страны
На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"
На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"

В среду, 25 августа, грозы в Украине обещают только на севере и в центре, но в половине областей синоптики прогнозируют похолодание.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 25 августа станет прохладнее, температура опустится до 20-22 градусов. При этом обещают продолжение гроз.

Погода в регионах

В среду грозы наконец покинут запад, полностью сместясь на север и центр страны. При этом температура в разных регионах Украины сегодня будет кардинально отличаться.

  • На севере прогнозируют 22-24 градуса в Черниговской и Сумской областях, 20-22 – в Киевской и не более 19 градусов – в Житомирской области. Причем в каждой из них обещают грозы.
  • На западе осадков сегодня не будет, но еще сильнее похолодает до 17-19 градусов. Немного теплее будет только в Закарпатской области – до +21.
  • В центре 24 августа обещают грозы, температура в этом регионе будет от 22-24 градусов в Черкассах до 26-28 в Полтаве.

  • На востоке сегодня переменная облачность и по-прежнему без дождей. Температура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях – 26-28 градусов.
  • На юге 25 августа температура в Николаеве, Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму около 27-29 градусов. В этом регионе везде будет сухо.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

А Ровно затопило утром в День Независимости, 24 августа. Из-за сильного ливня "поплыли" улицы и дороги и часть мероприятий пришлось отменить.

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