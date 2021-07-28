Українська
$ 26,91
31,78
  1. Последние новости Украины

Грозы снова атакуют: прогноз погоды на 28 июля (карта)

28 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Немного снизилась температура на севере страны – в Черниговской и Сумской областях обещают до 29 градусов

Ливень в Киеве/коллаж "Сегодня"

Ливень в Киеве/коллаж "Сегодня"

В среду, 28 июля, в большинстве областей Украины прогнозируют ливни и грозы, осадков не обещают только на юге и востоке страны. При этом жарко будет везде.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве, где температура сегодня будет 28-30 градусов, также не обойтись без зонтов – синоптики обещают в столице ливень с грозой.

Немного опустилась температура на севере страны – в Черниговской и Сумской областях обещают до 29 градусов. Там также прогнозируют грозы.

Ливни обещают и в центре, а температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве в среду будет 30-32 градуса.

Реклама

Запад также продолжает заливать, кроме того там по-прежнему жарко – в среднем 29-31 градус, а на Закарпатье столбик термометра поднимется и до +33.

Жаркий солнечный день ожидается на востоке и юге Украины: температура там будет достигать 33-34 градусов и никаких осадков.

В тренде
Чистка кадров в СБУ. У Зеленского назвали две причины

Напомним, на 28 июля также объявлено штормовое предупреждение – в западных областях будут дожди, сильный ветер и даже местами град.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и градУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость
"Лишние" субсидии выплатят на карточки: кому и когда ждать денегЖКХ

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять