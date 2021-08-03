В Украине стало прохладней: где будет комфортнее всего 3 августа (карта)

В Киеве во вторник будет все еще достаточно жарко, но все-таки намного комфортней, чем накануне

Погода во вторник будет достаточно комфортной, но грозы пока не уйдут / коллаж "Сегодня"

Во вторник, 3 августа, как и обещали синоптики, жара начнет спадать, а грозы немного сместятся на восток и на севере и частично западе Украины воцарится комфортная сухая погода.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве во вторник будет достаточно жарко, но все-таки намного комфортней, чем накануне. В столице обещают до 27 градусов и без осадков.

Погода в регионах

Сегодня настоящая жара сохранится только на востоке, а самая комфортная температура по-прежнему в западных областях.

На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях вторник пройдет без осадков, а в Сумской обещают грозы.

обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях вторник пройдет без осадков, а в Сумской обещают грозы. На западе заливать будет только три области – Львовску, Ивано-Франковскую и Черновицкую. В остальной части региона будет сухо и солнечно. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье будет немного повыше – до +26.

заливать будет только три области – Львовску, Ивано-Франковскую и Черновицкую. В остальной части региона будет сухо и солнечно. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье будет немного повыше – до +26. В центре прогнозируют осадки в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а в Черкасской будет сухо. Температура в среднем составит 26-28 градусов.

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На востоке во вторник во всех областях обещают грозы. При этом в Луганской снова будет очень жарко – до 35 градусов. В Донецкой области температура опустится до +31, а в Харьковской – до 29 градусов.

во вторник во всех областях обещают грозы. При этом в Луганской снова будет очень жарко – до 35 градусов. В Донецкой области температура опустится до +31, а в Харьковской – до 29 градусов. На юге осадков не обещают только в Одесской области и Крыму. Температура в Одессе – 29-31 градус, в Симферополе – 31-33. В Николаевской и Херсонской областя прогнозируют грозы и 29-31 градус.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине оказались обесточенными 529 населенных пунктов, больше всего во Львовской области – почти 300. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.