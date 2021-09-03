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Немного потеплеет, но не везде: прогноз погоды на 3 сентября (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
3 сентября, 06:15
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В пятницу почти во всех регионах Украины немного потеплеет, но незначительно, гроз и дождей синоптики сегодня не прогнозируют
Украинцев ждет приятная комфортная погода
Украинцев ждет приятная комфортная погода / Фото: Сегодня

В последний рабочий день недели погода порадует украинцев, дав им отдохнуть от дождей и подарив еще немного тепла.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 3 сентября температура поднимется до 17-19 градусов, осадков сегодня не обещают.

Погода в регионах

В пятницу почти во всех регионах Украины немного потеплеет, но незначительно, гроз и дождей синоптики сегодня не прогнозируют.

  • На севере обещают в среднем 16-18 градусов в Черниговской и Сумской областях, и 17-19 – в Житомирской и Киевской.
  • На западе сегодня также без осадков и немного потеплеет – до 17-19 градусов. А в Закарпатской области температура поднимется и до +21.
  • В центре 3 сентября температура останется без изменений, дожди пока ушли. Температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве – 16-18 градусов, в Днепропетровской области чуть теплее – до 19.

  • На востоке температура снова снизится, сегодня в Харьковской и Луганской областях будет 16-18 градусов. В Запорожской и Донецкой чуть теплее – до +20. Без осадков.
  • На юге в пятницу температура в Херсоне, Одессе и Николаеве – 18-21 градус, в оккупированном Крыму – от 18 до 20 градусов. Тут также дождей не обещают.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Отметим, Киев поздно вечером 30 августа накрыла небывалая гроза – в результате мощных ливней затопило дороги и станции трамваев, что вызвало большие пробки и остановку транспорта, а в Подольском районе из-за молнии начался пожар.

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