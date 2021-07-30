В Украине снова солнечно и жарко, но не везде. Прогноз погоды на 30 июля (карта)

В Киеве в предвыходной день установится солнечная жаркая погода без осадков

В некоторых областях жару разбавят грозы. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 30 июля, лето решило снова побаловать часть украинцев – грозы неожиданно ушли с запада, севера и центра. Тем не менее сегодня еще будет поливать восточные и частично южные области.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в предвыходной день установится солнечная жаркая погода, без осадков. Температура в столице будет 28-30 градусов.

Погода в регионах

Жарко в пятницу будет во всех регионах страны. Самую "низкую" температуру синоптики прогнозируют в Волынской и Ровенской областях – до 29 градусов, самаю высокая будет в Херсоне и Николаеве – до +33.

На севере обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях будет сухо, а вот Сумскую снова будет заливать.

обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях будет сухо, а вот Сумскую снова будет заливать. На западе будет солнечно и жарко, там гроз не обещают нигде. Температура в среднем составит 28-30 градусов, а на Закарпатье поднимется до +31.

будет солнечно и жарко, там гроз не обещают нигде. Температура в среднем составит 28-30 градусов, а на Закарпатье поднимется до +31. В центре в Черкасской и Кировоградской областях осадков не прогнозируют, а вот Полтаву и Днепр может немного подтопить. Температура в этой части Украины в среднем составит 28-30 градусов.

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На востоке в пятницу продолжатся ливни и грозы, не обойдет грозовой фронт сегодня и Запорожскую область, где вчера было сухо. Температура в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – 28-30 градусов, в Запорожской – 30-32 градуса.

в пятницу продолжатся ливни и грозы, не обойдет грозовой фронт сегодня и Запорожскую область, где вчера было сухо. Температура в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – 28-30 градусов, в Запорожской – 30-32 градуса. На юге осадков не обещают только в Одесской области, в Николаеве, Херсоне и Крыму будет лить и грохотать. Температура в Николаеве и Херсоне – 31-33 градуса, в Одессе – +32, в Крыму – +31.

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Напомним, в последнее время в Украине на фоне жары бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Тем временем синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что со 2-3 августа в Украине похолодает до комфортных 23-27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.