Грозы, ливни и жара: что приготовил украинцам последний день лета (карта)

В Киеве 31 августа температура опустится до 21-23 градусов, но, если верить синоптикам, из столицы наконец уйдут грозы

Погода в разных регионах будет значительно отличаться / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето завершится уже привычной в последние дни прохладой в западном регионе и жарой на востоке. Кроме того, Украину будут по-прежнему заливать грозы и ливни, но не везде.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 31 августа температура опустится до 21-23 градусов. И, если верить синоптикам, из столицы наконец уйдут грозы.

Погода в регионах

В понедельник грозы уйдут с запада и юга и накроют восток. В то же время в нескольких западных областях пройдут ливни.

На севере прогнозируют в среднем 22-24 градуса в Черниговской и Сумской областях, в них также обещают ливни. В Житомирской области будет попрохладнее – 19-21 градус, дождей там не будет.

прогнозируют в среднем 22-24 градуса в Черниговской и Сумской областях, в них также обещают ливни. В Житомирской области будет попрохладнее – 19-21 градус, дождей там не будет. На западе сегодня дожди и довольно сильные прогнозируют в Ужгородской и Львовской областях, также подождит в Тернополе и Ивано-Франковске. Температуру в среднем по региону обещают 19-21 градус. Чуть теплее будет в Винницкой области – 20-22 градуса.

сегодня дожди и довольно сильные прогнозируют в Ужгородской и Львовской областях, также подождит в Тернополе и Ивано-Франковске. Температуру в среднем по региону обещают 19-21 градус. Чуть теплее будет в Винницкой области – 20-22 градуса. В центре 31 августа тепло и грозы. Температура в Черкассах и Кропивницком 24-26 градусов, в Днепре – до 29 и Полтаве – до 27. Во всех областях этого региона обещают грозы.

На востоке сегодня по-прежнему жарко, но кругом, кроме Запорожья, будут грозы. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Запорожской – от 21 до 31 градуса.

сегодня по-прежнему жарко, но кругом, кроме Запорожья, будут грозы. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Запорожской – от 21 до 31 градуса. На юге 31 августа температура в Николаеве и Херсоне составит от 27 до 31 градуса, в Одессе – 25-27, оккупированном Крыму – 28-30 градусов. Сегодня в этом регионе будет сухо.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Отметим, Киев поздно вечером в понедельник, 30 августа, накрыла небывалая гроза – в результате мощных ливней затопило дороги и станции трамваев, что вызвало большие пробки и остановку транспорта, а в Подольском районе из-за молнии начался пожар.