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В Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 7 сентября (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
7 сентября, 06:15
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Практически во всех областях сегодня на пару градусов потеплеет, дождей также синоптики нигде не обещают
Во вторник будет немного теплее
Во вторник будет немного теплее / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 сентября, в большинстве областей Украины придет практически бабье лето – будет тепло и солнечно, но по-осеннему, осадков нигде не обещают.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 7 сентября температура поднимется до 17-19 градусов. В столице во вторник будет солнечно.

Погода в регионах

Практически во всех областях Украины сегодня на пару градусов потеплеет.

  • На севере обещают в среднем 14-16 градусов в Черниговской и Сумской и до +18 – Житомирской области, в Киевской будет немного теплее – до 19 градусов.
  • На западе сегодня также без осадков, температура в среднем 16-18 градусов, в некоторых областях чуть теплее до +20, а в Закарпатской области практически бабье лето – 21-23 градусов.
  • В центре 7 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве – 16-18 градусов, в Днепропетровской области чуть теплее – до 19.

  • На востоке температура в Донецкой, Харьковской, Луганской областях до 16-18 градусов. В Запорожской чуть теплее – до +20. Без осадков.
  • На юге во вторник температура в Херсоне и Одессе – от 19 до 21 градуса. В Николаеве – 18-20 градусов, а в оккупированном Крыму – до +22.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что ночь с понедельника на вторник принесет в Украину первые заморозки:

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