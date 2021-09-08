Украинцев согреет сентябрьское бабье лето: прогноз погоды на среду (карта)

Во всех областях Украины 8 сентября потеплеет, дождей не будет и украинцы смогут насладиться солнечным осенним днем

В среду в Украине будет тепло и без осадков / Фото: Pixabay

В среду, 8 сентября, в Украине потеплеет до вполне комфортной температуры – в среднем по стране будет около 22 градусов, кругом будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 8 сентября температура поднимется до 20-22 градусов. В столице в среду будет солнечно.

Погода в регионах

Практически во всех областях Украины сегодня еще на пару градусов потеплеет.

На севере обещают в среднем 20-22 градусов в Черниговской, Житомирской и Киевской областях и до 21 градуса в Сумской.

обещают в среднем 20-22 градусов в Черниговской, Житомирской и Киевской областях и до 21 градуса в Сумской. На западе сегодня также без осадков, температура в среднем 22-24 градуса, в некоторых областях чуть прохладнее – от 21 до 23 градусов.

сегодня также без осадков, температура в среднем 22-24 градуса, в некоторых областях чуть прохладнее – от 21 до 23 градусов. В центре 8 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах и Полтаве – 20-22 градуса, в Днепропетровской области и Кропивницком чуть теплее – до +23.

На востоке температура в Донецкой, Харьковской, Луганской областях до 20-22 градуса. В Запорожской чуть прохладнее – до +21. Без осадков.

температура в Донецкой, Харьковской, Луганской областях до 20-22 градуса. В Запорожской чуть прохладнее – до +21. Без осадков. На юге в среду температура в Херсоне и Одессе – от 21 до 23 градусов. В Николаеве и оккупированном Крыму – 20-22 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но и еще не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.